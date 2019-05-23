Зеленский на форуме инноваций, выборы в Европарламент и грозовой шторм в Украине: топ-темы дня

Внимание украинской и мировой прессы будет сосредоточено на нескольких темах, которые станут главными в четверг, 23 мая

В четверг, 23 мая, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня и за которыми будут пристально следить украинские и мировые СМИ.

Открывается крупнейший украинский форум интернет-деятелей iForum 2019. Ожидается выступление на форуме президента Украины Владимира Зеленского с темой "Гарант инноваций: создаем будущее вместе".

Состоится Форум по энергетической безопасности Украины, организованный Программой развития ООН в Украине. Участники обсудят вопросы усиления энергетической безопасности, в частности путем внедрения Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен и старшие экономисты Всемирного банка Фарук Кханти и Анастасия Головач проведут встречу на тему прогноза экономического роста Украины в 2019 году в связи с сотрудничеством с МВФ.

Украину на три дня накроет штормовая погода. Ливни с грозами прогнозируют по всей территории страны без исключения. ГСЧС предупреждает об опасной ситуации, на западе Украины сложная гидрологическая ситуация, связанная с подтоплениями.

В 28 странах Европейского союза начинаются выборы в Европарламент. Голосование продлится четыре дня — до воскресенья, 26 мая. Первыми проголосуют жители Нидерландов и Великобритании.

О том, какими были итоги среды, 22 мая, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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