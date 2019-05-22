Затраты на субсидии выросли, а доллар подорожал: итоги дня

Главные события 22 мая в Украине и мире

Общество

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Восемь военнослужащих попали в плен к боевикам они на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого Донецкой области отклонились от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.

Указ о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что он противоречит Конституции. "Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу", – сказал он.

Безрезультатно закончилось внеочередное пленарное заседание парламента народные депутаты отказались включить в его повестку дня два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов: президентский и альтернативный, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Согласно календарному плану парламента, очередное заседание Рады состоится во вторник, 28 мая.

54% граждан Украины позитивно относятся к созданию Православной церкви Украины (ПЦУ) и к предоставлению ей томоса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 31% имеют нейтральное отношение, негативно относятся к этому 11%.

В середине мая треть украинцев считают что Украина движется в правильном направлении, чем продолжили положительную динамику, начавшуюся с начала 2019 года, свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг". Согласно результатам проведенного 16-21 мая опроса, 30% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, в то же время 49% опрошенных имеют противоположное мнение.

27 судей Окружного административного суда Киева повторно не пришли на оценку в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где проходила сдача экзамена в пределах квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

Составила 730,7 млн грн общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-апреле, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года. По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле уменьшился в годовом выражении на 32,3% и составил 409,8 грн.

Экономика

Ослабил на 19 копеек до 26,30 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 мая.

Миссия МВФ досрочно прекратила работу в Украине в связи с изменением ситуации в стране, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. Позже в представительстве Фонда отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

147 млрд грн привлекло с начала 2019 года Министерство финансов на внутреннем рынке. "Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц", – отметили в министерстве.

20 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам "Реал Банка". В тот же день документы на ликвидацию этого финучреждения как юрлица были поданы государственному регистратору.

Выделил 32 млн грн Кабинет министров государственному концерну "Укроборонпром" на финансовый аудит своей деятельности. Средства предоставлены на возвратной основе.

Правительство ужесточило лицензионные условия для туроператоров в частности, их обязали обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии. По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2737 лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Снизилась до 17,89% годовых с 18,5% неделей ранее ставка отсечения по наиболее "коротким" облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 3,5 месяца на аукционах, состоявшихся 21 мая. Ради снижения доходности Минфин отклонил 10 из 18 поданных заявок на общую сумму 174,6 млн грн, но привлек 475,5 млн грн по сравнению с 418,8 млн грн неделей ранее.

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% – из Беларуси и 94,46% – из Молдовы. Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет.

Мир

Сняты ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ.

Совет Евросоюза одобрил директиву которая предусматривает запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Это утверждение – заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены не позже 2021 года. До 2029 года 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными.

Не менее 280 млн долларов запросил Конгресс США на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020).

Производитель косметики Avon будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая является крупным производителем косметики с собственной сетью прямых продаж, хорошо развитой в ряде стран Латинской Америки и Франции. Бразильской компании также принадлежит британский ритейлер косметики Body Shop.

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