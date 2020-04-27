Зеленский написал статью для испанского издания: президент назвал риски для страны

Украина очень хочет изменить международное восприятие и перестать быть жертвой. Это нелегко, учитывая новые вызовы эпидемии коронавируса и надвигающегося глобального кризиса. Об этих и других проблемах президент Украины Владимир Зеленский рассказал в авторской статье "Призрак банкротства парит над Украиной", которую опубликовало испанское издание El Pais.

"Украина не смогла изменить экономику на основе сырья и сильно зависит от внешних рынков. Это и длительные реформы в области модернизации ставят ее перед очередным потенциальным экономическим кризисом. Мне приятно видеть, что наши международные партнеры – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие – готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету", – пишет Зеленский.

Если такой сценарий случится, то, по мнению президента, восстановление после банкротства будет долгим и трудным.

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"Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка", – поясняет он.

Зеленский напоминает, что с лета 2019 года, когда был обновлен парламент и правительство, власть провела больше реформ, чем любое предыдущее правительство. К достижениям своей команды президент причисляет создание антикоррупционной системы, реформирование небанковскую финансовой системы, принятие более 100 законов для модернизации и совершенствования правовой базы, разработку программы для инвесторов и т.д.

"В парламенте недавно проголосовали за два знаковых решения: защитить украинскую банковскую систему от олигархов и открыть прозрачный рынок земли", – пишет Зеленский.

Он напоминает, что у Украины – репутация европейской житницы. Две трети площади нашей страны, крупнейшей в Европе, – это плодородные сельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственный сектор является основой национальной экономики и составляет 20% ВВП Украины. Тем не менее, Украина до сих пор является одной из шести стран планеты, которые еще не открыли рынок земли.

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"Вместо этого, сельскохозяйственные угодья являются основой одного из многих непрозрачных секторов нашей экономики, который держит миллионы украинцев в бедности", – указывает на проблему президент.

Он добавляет: два исторических закона важны для украинского народа, который заслуживает экономической стабильности и открытого, прозрачного и справедливого аграрного рынка, а также надежной банковской системы. Эти законы также являются хорошим примером того, как МВФ, Всемирный банк и другие международные партнеры Украины демонстрируют свою готовность работать с Украиной для достижения процветания, которого хотят все украинцы.

При этом Зеленский приводит пример участия Украины в решении общемировых и глобальных проблем: "Украина – это не только страна, обращающаяся за помощью, но и страна, которая уже имеет положительный опыт борьбы с пандемией коронавируса и которая может помочь другим странам. Украина помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и отправила группу анестезиологов и медицинский спирт в Италию".

Он подчеркивает, что акции международного сотрудничества наша страна проводит в тяжелейших условиях, в частности, в условиях агрессии на Донбассе.

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"В эти трудные времена Украина нуждается в поддержке международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк. (…) Мы благодарны нашим партнерам, Германии и Франции, за поддержку мирных инициатив Украины. Война на Востоке Украины продолжается уже шесть лет, она унесла жизни более 14 000 человек, стала причиной миграции миллионов людей, подорвала нашу экономику и может иметь еще более серьезные последствия в будущем", – отмечает президент.

Глава государства напоминает, что Украина начала путь к миру, инициировав диалог с Россией, которая не общалась с предыдущим правительством. Благодаря этому удалось освободить 131 заключенного соотечественника и вернуть конфискованные корабли, сохранить транзит газа через украинскую территорию, а также провели встречу лидеров так называемой Нормандской четверки, чтобы договориться о пути к миру. В этом процессе поддержка Германии и Франции очень важна для Украины. Как и поддержка Европейского Союза – в финансировании украинских реформ, инвестиций в преодоление последствий войны на Донбассе и в соблюдении санкции против России за начало войны и за аннексию украинского Крыма.

"И сегодня, и в будущем нам нужна эта поддержка. Пока я президент, Украина будет надежным международным партнером во всех отношениях. Моя цель – построить сильную, демократическую и процветающую Украину, потому что мой народ заслуживает лучшей жизни", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Зеленский провел телефонный разговор с литовским лидером Гитанасом Науседой, который в марте отложил визит в Украину из-за коронавируса. Глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

Зеленский также пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым они обсудили важные темы – коронавирус, Донбасс и миллиарды для Украины от МВФ.

Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о чем рассказывали новости "Сегодня":

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