Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране: фото

Фото: Офис президента

В аэропорту "Борисполь" президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии", – говорится в сообщении.

У фотографий погибшего экипажа и пассажиров президент возложил цветы.

Напомним, после крушения в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине.

Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.

В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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