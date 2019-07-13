Зеленский поставил жесткое условие новому херсонскому губернатору

Обустройство КПВВ на границе с Крымом должны закончить к 20 декабря

Зеленский на Чонгаре. Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на временной административной границе с Автономной Республикой Крым.

Это первый визит главы государства на административную границу с оккупированным Крымом с 2014 года, сообщает пресс-служба Офиса президент.

Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Президент пообщался с гражданами, которые направлялись в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ "Чонгар" районов.

На совещании по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и КПВВ "Каланчак" новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев подчеркнул, что люди с временно оккупированной территории должны чувствовать, что Европа начинается с Херсонщины. И это должно выражаться в качестве обслуживания и внимании со стороны чиновников и госслужащих всех уровней.

"С момента оккупации люди, которые пересекают админграницу с АРК, страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры: к сожалению, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года. Проблемы на КПВВ обычно являются комплексными и требуют слаженного взаимодействия различных органов исполнительной власти", – сказал он.

По словам Гусева, в реализации проекта по обустройству КПВВ есть следующие риски: коррупционная, нехватка финансирования, а также нарушение проектантами и генподрядчиком договорных сроков проектирования и строительства.

Новый глава области отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября.

В свою очередь президент отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта – создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг – необходимо до 20 декабря этого года.

"Давайте в 20 числах декабря – этого будет достаточно. Если нет – новый председатель ОГА останется в прошлом. Это – честно", – заявил Зеленский.

Вместе с тем участники совещания сообщили Президенту, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных для этого 100 млн грн. Однако пока в госбюджете не предусмотрены 70 млн грн для второго этапа.

Глава государства пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

Напомним, Зеленский во время рабочей поездки назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Кроме этого, президент сообщил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

Ранее президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.

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