Зеленский рассказал, как потратят деньги на борьбу с коронавирусом от Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основной темой разговора стала координация усилий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в Украине и Европейском Союзе, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина, сообщает пресс-служба главы государства.

"Благодаря своевременно введенным мерам нам удалось предотвратить наихудший сценарий распространения эпидемии. Мы внимательно следим за мерами ЕС по борьбе с пандемией. Спасибо лично за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса. Эти деньги будут направлены на поддержку системы здравоохранения и экономики, помощь уязвимым группам населения, малому и среднему бизнесу, поддержку гражданского общества, судебной реформы, реализацию "Европейской зеленой соглашения", – сказал Владимир Зеленский.

В частности, речь шла об углублении сотрудничества в области медицины, обеспечения "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров Европой, возможно возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения. Собеседники также согласились, что кризис, вызванный коронавируса, не имеет повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

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Глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 миллиарда евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", – отметил Владимир Зеленский.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 20 мая

Президент Украины сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программы МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что эпидемия COVID-19, которая в последнее время замедлила темпы распространения по Украине, может пойти на спад уже через месяц. Зеленский также отметил, что первую волну коронавируса Украина уже прошла.

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Как ранее сообщат сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 мая в Украине зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая инфицирования, тогда как вчера – 260.

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