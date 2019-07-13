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Зеленский тепло поздравил Сенцова с днем рождения: Верю, что скоро сможете вернуться домой

13 июля, 18:03

Глава государства пожелал узнику Кремля крепкого здоровья

Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на временной административной границе с Автономной Республикой Крым, поле чего тепло поздравил пребывающего в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова с 43-м днем рождения.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", – написал глава государства на своей старнице в Facebook.

"Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, сестра режиссера Наталья Каплан назвала единственную возможность освобождения политзаключенного. Она считает, что незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о терроризме Олега Сенцова можно освободить из российской тюрьмы только в результате обмена на российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "О тюрьме он не пишет в письмах": интервью с сестрой Олега Сенцова" .


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Тег Крым, Зеленский, освобождение, чонгар, Сенцов, политзаключенный

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