Зеленский тепло поздравил Сенцова с днем рождения: Верю, что скоро сможете вернуться домой
Глава государства пожелал узнику Кремля крепкого здоровья
Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на временной административной границе с Автономной Республикой Крым, поле чего тепло поздравил пребывающего в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова с 43-м днем рождения.
"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", – написал глава государства на своей старнице в Facebook.
"Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться, и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений", – подчеркнул Зеленский.
Напомним, сестра режиссера Наталья Каплан назвала единственную возможность освобождения политзаключенного. Она считает, что незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о терроризме Олега Сенцова можно освободить из российской тюрьмы только в результате обмена на российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене.
Больше читайте на сайте "Сегодня": "О тюрьме он не пишет в письмах": интервью с сестрой Олега Сенцова" .
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