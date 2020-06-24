Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны. Глава государства заверил – вопрос с жильем, финансовой помощи и восстановлением инфраструктуры будет решена в максимально сжатые сроки. Видео с обращением опуьликовано пресс-службой ОП.

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"Дорогие украинцы!

Сегодня у меня состоялось совещание с правительством и другими уполномоченными органами по вопросам ликвидации последствий наводнения на западной Украине. С самого утра там находятся Премьер-министр, министр внутренних дел, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем все необходимое для минимизации и преодоления последствий этого природного бедствия.

Сейчас к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардейцев и полицейских, людям доставлены продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

Отдельно я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская.

Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших.

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Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены.

Единственное, что радует сегодня, – это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а следовательно и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться.

Ну а в целом в ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно. Навсегда или хотя бы на десятилетия вперед.

Буду откровенен, с самого начала года на судьбу страны выпадают непростые испытания – коронавирус, лесные пожары, наводнения.

Я уверен, что мы обязательно все преодолеем – благодаря вашей вере и поддержке.

Сбережем себя! Сохраним Украину!" – отметил президент.

Ранее в "Укравтодоре" рассказали, сколько дорог и мостов разрушила вода на западе страны.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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