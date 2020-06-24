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Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения

24 июня, 20:25

Юрий Божко Юрий Божко

Президент заверил, что государство поможет пострадавшим

Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны. Глава государства заверил – вопрос с жильем, финансовой помощи и восстановлением инфраструктуры будет решена в максимально сжатые сроки. Видео с обращением опуьликовано пресс-службой ОП.

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"Дорогие украинцы!

Сегодня у меня состоялось совещание с правительством и другими уполномоченными органами по вопросам ликвидации последствий наводнения на западной Украине. С самого утра там находятся Премьер-министр, министр внутренних дел, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Мы делаем все необходимое для минимизации и преодоления последствий этого природного бедствия.
Сейчас к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардейцев и полицейских, людям доставлены продукты питания, вода и предметы первой необходимости.

Отдельно я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская.

Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших.

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Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены.

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Единственное, что радует сегодня, – это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а следовательно и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться.

Ну а в целом в ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно. Навсегда или хотя бы на десятилетия вперед.

Буду откровенен, с самого начала года на судьбу страны выпадают непростые испытания – коронавирус, лесные пожары, наводнения.
Я уверен, что мы обязательно все преодолеем – благодаря вашей вере и поддержке.
Сбережем себя! Сохраним Украину!" – отметил президент.

Ранее в "Укравтодоре" рассказали, сколько дорог и мостов разрушила вода на западе страны.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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