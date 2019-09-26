Зеленский завершает визит в США, а Гончарук собирает совещание по кадастрам: топ-темы дня

В Украине сегодня будет много важных политических и социально значимых событий

В четверг, 26 сентября, украинские СМИ будут отслеживать ряд тем, которые получат свое развитие в течение дня.

Президент Зеленский завершает рабочий визит в США. Сегодня состоится встреча с представителями деловых кругов США, посещение мемориала жертвам теракта 11 сентября.

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Под председательством премьер-министра Алексея Гончарука состоится совещание по функционированию государственных кадастров.

Вице-премьер Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Егор Божок откроют в Киеве международную конференцию "Гибридные угрозы: понять, адаптироваться, реагировать".

Состоится форум "Повестка дня дорожной сферы". Участвуют министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта Владимир Крейденко.

Председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова на пресс-конференции по случаю годовщины введения электронного мониторинга отчитается о госзакупках и контроле в сфере закупок.

О том, какими были итоги среды, 25 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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