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Зеркаль о расследовании крушения Boeing MH17: России есть, за что волноваться

14 июня, 18:18

Замглавы МИД Украины рассказала, почему до сих пор не начался суд по крушению авиалайнера на Донбассе

Фото: AFP

На следующей неделе, когда состоится брифинг международной следственной группы по расследованию крушения авиалайнера рейса МН17 на Донбассе, должно быть сделано важное заявление, пишет "Укринформ".

Так считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Голландцы уже находятся на завершающей стадии. У них есть и запрос внутреннего общества на завершение расследования, и они уже достигли определенных результатов, которые будут объявлены", – сказала она.

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Зеркаль считает, что после официальных следователей могут опубликовать новые результаты своего расследования и группа Bellingcat. Однако когда именно начнется суд по авиакатастрофе, украинский замминистра сказать не может.

"Они завершают все уголовные процедуры, необходимые для передачи дела в суд. Поэтому они в тишине это делают, так, как должно происходить расследование", – отметила дипломат.

В то же время, Елена Зеркаль считает, что у российской стороны есть повод для волнений.

"Я думаю, они уже что-то знают. Наверное, о результатах расследования. Кроме того, им поступил запрос о правовой помощи, на который, насколько я знаю, до сих пор не ответили. Поэтому, думаю, им есть за что волноваться", – резюмирует она.

Напомним, этой весной состоялась первая встреча между Нидерландами, Австралией и Россией, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing на украинском Донбассе в 2014 году.


Мы также писали, что госсекретарь США Майк Помпео призывал Россию отчитаться о случившейся трагедии, поскольку она недостаточно сотрудничает со следствием.

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Тег авиакатастрофа, MH17, Зеркаль, крушение Боинга

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