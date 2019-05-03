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Зеркаль рассказала, почему РФ не будет участвовать в слушаниях по освобождению украинских моряков

3 мая, 11:16

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков

Елена Зеркаль. Фото: скриншот
Елена Зеркаль. Фото: скриншот.

Российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Украины относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано – 10 мая 2019 в Гамбурге", – написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков, как того предусматривает Конвенция ООН по морскому праву.

Она добавила, что решение Трибунала будет принято уже до конца мая. Также уже во время слушаний будут доступны письменные документы и расшифровка выступлений.

"Даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это ни какое не одолжение, а исполнение решения трибунала", – резюмировала Е.Зеркаль.

Напомним, 9 марта пошел 104-й день пленения наших моряков. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили сегодня в течение дня.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

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Тег моряки, военнопленные

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Источник:

Интерфакс-Украина

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