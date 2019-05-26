Жара будет еще несколько дней: синоптик рассказала, когда придет похолодание

В ближайшие дни все еще будут местами дожди, а вот теплая погода задержится ненадолго

Фото: Pixabay

Зонты прятать пока рано. В Украине в ближайшие дни будет местами дождливая погода, но теплая. А вот после 1 июня придет похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, последний понедельник весны начнется в Украине летней погодой – температура воздуха в течение дня достигнет 23-28 градусов. Даже ближайшей ночью будет тепло 13-18 градусов, но на западе страны в ночное время 10-15 тепла.

"Дожди, хотя небольшие и местами, вероятны только в северной части, на Волыни, в Ровенской и Винницкой областях. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится", – написала Диденко.

В Киеве 27 мая будет очень тепло – 25-27 градусов, но в течение дня может быть кратковременный дождь с грозой. В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, но удержится теплая, к жаре, погода.

"С 30 мая вероятность дождей увеличится, после 1 июня начнется ощутимое похолодание", – добавила синоптик.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Есть места, где уровень воды достигает полуметра. Вода пришла из-за сильного дождя, после чего реки вышли из берегов. Грязные потоки залили огороды, дворы и дома.

Также из-за ухудшения погоды в Украине 69 населенных пунктов остаются обесточенными. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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