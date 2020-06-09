Жара и грозы на западе: как изменится погода в Украине 9 июня (карта)

В Украине сегодня, 9 июня, в большинстве областей будет сухо и тепло. Но на запад страны обрушится непогода – там синоптики прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"9 июня в западных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами (ночью небольшие)", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в западных регионах местами ожидаются порывы ветра со скоростью 15-18 м/с. Температура тут установится на уровне 22-27 градусов тепла. Что касается остальной территории, то там будет жарче – синоптики прогнозируют 28-33 градусов тепла.

Отметим, что конец мая и первые дни июня отметились обильными дождями с грозами почти по всей Украине, а в Карпатах и вовсе удивил снег.

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