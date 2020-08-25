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Жара и ливни: чего ждать от погоды в Украине 25 августа (карта)

25 августа, 07:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На юге страны будет теплее всего

В Украине сегодня, 25 августа, в некоторых регионах пройдут ливни, но вместе с тем, во многих областях будет жарко.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Киеве, Чернигове, Сумах, Черкассах и Кропивницком, а также во всех западных областях.

На остальной территории Украины будет преобладать жаркая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют восточный и юго-западный ветер, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха установится на уровне 22-33 градусов тепла. Прохладнее всего будет в Киеве, Луцке и Черновцах, а также на западе страны. А вот жарче всего на юге Украины.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за 31-градусной жары круглосуточно моют улицы. Синоптики прогнозируют грозы, но жара при этом не спадет.

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина.

Кроме того, не так давно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы.

Видео: Telegram/Х Одесса

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