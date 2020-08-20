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Дожди с грозами и жара до +34: какой будет погода 20 августа (карта)

20 августа, 08:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жарче всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 20 августа, практически во всех западных областях снова пройдут дожди с грозами. На остальной же территории страны будет сухо.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха на западе составит 23-27 градусов тепла. Местами порывы ветра до 12 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать жаркая и солнечная погода. Синоптики прогнозируют юго-восточный и восточный ветер, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха установится на уровне 29-32 градусов тепла. Жарче всего будет на юге страны. Там столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за 31-градусной жары круглосуточно моют улицы. Синоптики прогнозируют грозы, но жара при этом не спадет.

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина.

Кроме того, не так давно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы.

В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала врасплох город 12 августа.

Видео: Telegram/Х Одесса

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