Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Жара в Одессе и дожди в Крыму: какой будет погода на море

13 июня, 13:40

Пока в больших городах жалуются на невыносимую жару, на курортах солнце очень даже кстати

Фото: Сегодня

В Украину пришло настоящее лето. В приморских областях будет жарко, сухо и солнечно. Температура воздуха перевалит за 30 градусов, и местами будет достигать +34. А вот оккупированный Крым будет заливать дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Одесской области ожидается жаркая погода и без осадков. На побережье Черного моря – Одесса, Черноморск, Затока – температура воздуха поднимется до 32-34 градусов.

В Николаевской области на берегу моря прохлады украинцам ждать не стоит – в Коблево, Очакове погода будет "жарить" до +33.

В Херсонской области погода будет такой же – никаких дождей и жара до +33. Жителям и отдыхающим в таких курортных городах как Скадовск, Железный Порт лучше не находится днем долго на солнце.

В Запорожской области, в частности в приморском Бердянске, украинцев будут согревать 34 градуса, и это только в тени.

А вот в Крыму сегодня синоптики обещают дожди, причем по всей территории полуострова. Но температура воздуха все же будет высокой – 29-31 градус.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Спасатели объявляют высокий уровень пожарной опасности. Но опасно и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Также новости "Сегодня" узнали у народного синоптика о прогнозе погоды до конца месяца. Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара скоро спадет, а серьезных затяжных дождей – не будет.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, Крым, погода, дождь, море, синоптики, жара

Вы сейчас просматриваете новость " Жара в Одессе и дожди в Крыму: какой будет погода на море". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики уточнили, как долго в Киеве продержится 33-градусная жара

Сегодня, 08:35

Жаркая погода без осадков в столице будет как минимум до 17 июня

Жара в Киеве: зафиксировали первый день с "адской" температурой

Вчера, 10:29

Синоптики напомнили, какой год был самым жарким

Киевлян ждет 31-градусная жара, коммунальщики поливают дороги: видео

11 июня, 08:59

Грозовых дождей пока не обещают

Как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз

11 июня, 08:45

Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист

Это поражение, россияне уходят

Как стирать пуховик в стиральной машине

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Украинская певица выиграла суд против команды Порошенко

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

В МОЗ назвали нормальную температуру тела человека

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

"Корни": как изменились солисты группы за 17 лет

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: важный нюанс

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

Вчера, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь