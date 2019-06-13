Жара в Одессе и дожди в Крыму: какой будет погода на море
Пока в больших городах жалуются на невыносимую жару, на курортах солнце очень даже кстати
В Украину пришло настоящее лето. В приморских областях будет жарко, сухо и солнечно. Температура воздуха перевалит за 30 градусов, и местами будет достигать +34. А вот оккупированный Крым будет заливать дождями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Одесской области ожидается жаркая погода и без осадков. На побережье Черного моря – Одесса, Черноморск, Затока – температура воздуха поднимется до 32-34 градусов.
В Николаевской области на берегу моря прохлады украинцам ждать не стоит – в Коблево, Очакове погода будет "жарить" до +33.
В Херсонской области погода будет такой же – никаких дождей и жара до +33. Жителям и отдыхающим в таких курортных городах как Скадовск, Железный Порт лучше не находится днем долго на солнце.
В Запорожской области, в частности в приморском Бердянске, украинцев будут согревать 34 градуса, и это только в тени.
А вот в Крыму сегодня синоптики обещают дожди, причем по всей территории полуострова. Но температура воздуха все же будет высокой – 29-31 градус.
А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Спасатели объявляют высокий уровень пожарной опасности. Но опасно и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.
Также новости "Сегодня" узнали у народного синоптика о прогнозе погоды до конца месяца. Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара скоро спадет, а серьезных затяжных дождей – не будет.
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