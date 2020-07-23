"Ждите новостей намного интересней": "луцкий террорист" сделал странное заявление

У Кривоша был план, но он отказался его озвучить

"Луцкий террорист" Максим Кривош намекнул журналистам, что будут "новости намного интересней", чем захват автобуса в Луцке. Об этом он сказал в перерыве судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

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На вопрос, почему он выбрал датой захвата автобуса именно 21 июля, "луцкий террорист" ответил: "Это никак не привязано, это просто так вышло. Случайная дата".

Также он отметил, что его действия не спонтанны, а был план действий. Правда, он отказался о нем рассказать.

"У меня много незавершенных дел и много чего еще впереди. Так что ждите новостей, намного интересней, чем эта", – сказал Кривош.

На уточняющий вопрос журналиста, что он имеет ввиду, подозреваемый сказал: "А вы увидите".

Напомним, утром 21 июля Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

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В МВД рассказывали, что Максим Кривош уроженец поселка Гай Оренбургской области Российской Федерации, но уже давно является гражданином Украины. Ранее был дважды судим и отбывал наказание около 10 лет: в 1994 году его судили по статьям "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное хранение оружия"; в 2005 году – "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство", "незаконное обращение с оружием".

Также мы писали, что некоторые из заложников уже рассказали о пережитом. Наталья Босая рассказала, что террорист действительно относился к людям хорошо.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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