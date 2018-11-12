Жителям Закарпатья снова выдают венгерские паспорта, но уже не в Берегово – Москаль

Сегодня, 12:41

Будапешт не несет угрозы территориальной целостности Украины на Закарпатье, подчеркнул чиновник

Геннадий Москаль. Фото: &quot;Громадське&quot;
Геннадий Москаль. Фото: "Громадське"

Венгрия продолжает выдачу своих паспортов жителям Закарпатья, но перенесли эту процедуру из Берегово в венгерский город Кишвард, который неподалеку от украинской границы. Об этом заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По его словам, людям довольно просто и быстро добираться до Кишварда, где они могут получить венгерское гражданство.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов – ред.) в соседний венгерский город Кишварда (город в регионе Северный Альфельд на востоке Венгрии – ред.). Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство – ред.)", – сказал Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Также губернатор Закарпатской области подчеркнул, что Венгрия не несет угрозу территориальной целостности Украины на Западной Украине.

Как мы уже сообщали, в прошлом месяце было опубликовано видео, как в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдавали венгерские паспорта, а сама процедура сопровождалась торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

4 октября за раздачу венгерских паспортов в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула. В Министерстве иностранных дел заявили, что посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень превышает свои дипломатические полномочия. В частности, речь шла о заявлении венгерского посла о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

Будапешт в ответ выслал украинского дипломата – им стал первый секретарь консульского отдела диппредставительства Дмитрий Керечанин.

Отметим, венгерское правительство намеренно раздувает украинский вопрос для решения своих внутренних задач. Но здесь также есть интерес третьей стороны – России, с которой у Венгрии в последнее время довольно тесные контакты, если не сказать дружба. Сайт "Сегодня" разбирался, почему не стоит надеяться на потепление отношений между Венгрией и Украиной.
Венгрия, Закарпатье, Москаль, паспорта, Берегово

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Источник:

УНИАН

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