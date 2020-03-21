Животные и коронавирус: в МОЗ сделали важное заявление

После прогулки животным также нужно мыть лапы

Минздрав Украины сообщил, что в мире нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных. Об этом говорится на сайте министерства.

В сообщении подчеркивают, что информационные материалы, разработанные Красным Крестом, и выпущенные в феврале 2020 года, были согласованы предыдущим составом МОЗ Украины и содержали информацию по состоянию на конец января и февраля.

"Новый состав МОЗ Украины во главе с Министром Ильей Емцем непрерывно анализирует мировые исследования и динамику распространения коронавируса и уже с начала марта 2020 разъясняет, что важно прежде всего соблюдение гигиены и социальной дистанции. Безопасное расстояние во время распространения коронавирусной инфекции – от 1,5 метра", – написали на сайте.

Реклама

Кроме того, в министерстве советуют придерживаться дистанции и при выгуле домашних любимцев, избегать контакта с дикими животными, старательно выполнять все гигиенические мероприятия после контакта с домашними и домашними.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

"Надо не только самым тщательно мыть руки с мылом, особенно тщательно обрабатывать лапы животного после прогулки. Также во время самых прогулок рекомендуем избегать многолюдных мест", – уточнило ведомство.

Напомним, ранее "Сегодня" подобрали ТОП мифов о коронавирусе.

Кроме того, недавноВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы пренебрегают карантином:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама