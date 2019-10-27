Жуткое ДТП под Хмельницким: 10-летний ребенок потерял родителей и сестру

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали три человека. Трагедия произошла сегодня, около 08:16 часов вблизи с. Солобковцы Ярмолинецкого района.

Как сообщает полиция области, на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и грузовик DAF. В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. 10-летний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком.

52-летний водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Судя по опубликованным Нацполицией фото, дорожная авария произошла на закруглении трассы в условиях ухудшенной туманом видимости. Водитель фуры выворачивал на обочину, однако избежать столкновения не удалось.

/ Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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