Жуткое ДТП в Португалии: известно, есть ли украинцы среди жертв

Представители госпиталя, в который доставили потерпевших, сообщили украинскому консулу хорошую новость













Среди жертв и пострадавших в результате страшной аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра украинцев не оказалось, пишет Укринформ.

Об этом заявил замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"По информации госпиталя им. Нелли Мендонса (г. Фуншал), в который госпитализировали пострадавших, идентифицированы все граждане, среди которых украинцев нет", – сообщил дипломат, добавив, что, по предварительной информации, среди погибших украинцев тоже нет.

Напомним, что накануне, двигаясь по горной дороге, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся, вылетел с трассы и упал на жилой дом.

Как мы уже писали, в автобусе находились около 50 человек, из которых 29 скончались и еще более двух десятков пострадали. Известно, что среди потерпевших – граждане Португалии, водитель автобуса и местный гид.

Кроме того, ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сообщил, что 28 погибших являются гражданами Германии. Национальность еще одного погибшего пока неизвестна.

Стоит отметить, что ДТП в Мадейре является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жуткое ДТП в Португалии: известно, есть ли украинцы среди жертв". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"