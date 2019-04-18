Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Жуткое ДТП в Португалии: известно, есть ли украинцы среди жертв

Сегодня, 12:20

Представители госпиталя, в который доставили потерпевших, сообщили украинскому консулу хорошую новость

Среди жертв и пострадавших в результате страшной аварии с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра украинцев не оказалось, пишет Укринформ.

Об этом заявил замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"По информации госпиталя им. Нелли Мендонса (г. Фуншал), в который госпитализировали пострадавших, идентифицированы все граждане, среди которых украинцев нет", – сообщил дипломат, добавив, что, по предварительной информации, среди погибших украинцев тоже нет.

Напомним, что накануне, двигаясь по горной дороге, водитель автобуса не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся, вылетел с трассы и упал на жилой дом.

Как мы уже писали, в автобусе находились около 50 человек, из которых 29 скончались и еще более двух десятков пострадали. Известно, что среди потерпевших – граждане Португалии, водитель автобуса и местный гид

Кроме того, ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сообщил, что 28 погибших являются гражданами Германии. Национальность еще одного погибшего пока неизвестна.

Стоит отметить, что ДТП в Мадейре является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Португалия, жертвы, туристы, Мадейра

Вы сейчас просматриваете новость " Жуткое ДТП в Португалии: известно, есть ли украинцы среди жертв". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Португалии автомагистраль обвалилась в карьер: появились фото

20 ноября 2018, 10:20

Экскаватор и два легких транспортных средства упали в карьер с высоты 50 метров с людьми внутри

В Португалии разбился вертолет медиков: весь экипаж погиб

16 декабря 2018, 11:01

Крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях

В Португалии произошли потасовки "желтых жилетов" с полицией

21 декабря 2018, 23:01

Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских

Пилот из-за плохой погоды не смог посадить самолет и взлетел

20 декабря 2018, 06:53

Лайнеру пришлось делать второй круг

У берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками

7 февраля, 00:51

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина

Украинцев просят воздержаться от поездок в Португалию

15 октября 2018, 07:17

К стране приближается мощный ураган "Лесли"

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Астролог сделал неожиданный прогноз для Поклонской

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару

Янукович планирует вернуться в Украину

Королева Рима. Женщина, покорившая Тотти

АМКУ разрешил агрохолдингу Герег купить активы "Оболони"

Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть"

Самые актуальные образы для городских модниц

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой