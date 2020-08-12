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"Жыве Беларусь": в украинских городах прошли акции в поддержку протестующих

12 августа, 23:00

Елена Вус Елена Вус

Активисты осудили применение силы к мирным протестующих

В среду, 12 августа, в Киеве на Майдане Незалежности более сотни человек собрались на акцию в поддержку Беларуси, где уже третий день не утихают протесты.

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Активисты держали в руках украинские и белорусские флаги, а также плакаты с надписями "Жыве Беларусь" и "За нашу и вашу свободу", пишет УНИАН.

Участники акции высказались в поддержку Беларуси и осудили применение силы к мирным протестующих в Минске и других городах.

Впоследствии они выстроились возле Монумента Независимости, сформировали бело-красно-белый флаг Беларуси с помощью цветных листов бумаги. В завершение активисты скандировали "Жыве Беларусь!" и "Свобода!".

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Поддержать протестующих в Беларуси вышли и харьковчане, пишет интернет-издание НАКИПЕЛО.

Участники акции держали в руках флаги Украины и Беларуси и плакаты "Стоп диктатура", "Свободу політв'язням!", "Живе Беларусь", "Лукашенко вон", "Свободу Белоруси. Stop: диктатуре, фашизму, геноциду!".

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В Одессе же активисты обернули Дюка в бело-красно-белый флаг и повесили на фонаре чучело омоновца, передает Пушкинская.

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Между тем, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров в столице Беларуси Минске. Отмечается, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что несмотря на указание министра внутренних дел Беларуси подчиненным не трогать журналистов, в Минске силовики жестко задержали украинских работников пера Константина Реутского и Евгения Васильева, снимавших арест сотрудниками ГАИ мужчины, переходившего дорогу.

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