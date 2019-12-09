Прогноз погоды до конца недели: зима опаздывает — в Украине тепло и дожди

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова

Морозов и снега нам пока не видать: в середине декабря нас ждет плюсовая температура днем, да и ночью ниже одного градуса мороза температура опускаться не будет. В некоторых регионах страны днем будет до 8 градусов тепла, а западную часть страны накроет дождями. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В среду, 11 декабря, будет до 4 градусов тепла днем по всей стране, и около 1-3 градусов мороза ночью. Дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В четверг, 12 декабря, днем по всей стране будет 2-4 градуса тепла, а ночью – мороз до 3 градусов. Дожди ждут только в Закарпатской области, а в остальных областях будет солнечно и переменная облачность.

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В пятницу, 13 декабря, в восточных регионах Украины днем будет от нуля до 2 градусов тепла и солнечно, а в северо-западных областях снова пройдут дожди. В центре и на юге страны градусник днем будет показывать 2-5 градусов тепла. Ночью по стране – стабильный мороз на уровне 1-3 градусов.

В субботу, 14 декабря, дожди доберутся до центральной и южной Украины: моросить будет в Житомирской, Киевской, Одесской областях и на западе страны. Дневная температура немного снизится, и составит от нуля до двух градусов тепла.

Воскресенье, 15 декабря, будет самым теплым на неделе: в южных регионах будет до плюс 8 градусов днем и до 4 тепла – ночью. Также в этот день по всей территории страны пройдут дожди.

Несмотря на теплую середину декабря, Новый год нас ждет самый настоящий – с пушистым снегом и умеренными морозами. По крайней мере, так прогнозирует известный народный синоптик. Ну, а пока метеорологи подвели климатические итоги осени: среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Била погода температурные рекорды и в октябре:

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