Зима в Украине даже не началась: метеоролог удивила заявлением

День зимнего солнцестояния: картинки и стихи / Фото: Pexels

Несмотря на то, что уже через несколько дней украинцы будут праздновать Новый год, метеорологическая зима в этом году еще не началась, ведь похолодание, наступившее сейчас – непродолжительное. Об этом сообщили в отделе климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, пишет УНН.

"Метеорологическая зима еще не началась. Хотя сейчас и небольшое похолодание, но оно непродолжительно, и такого длительного похолодания, как для зимы, мы еще не объявляли. То есть, пока зима не наступила", – сообщили в отделе климатологии.

Так, в январе прогнозируется потепление снова. Поэтому, есть вероятность, что метеорологическая зима задержится.

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"В 90-м году был такой случай, что зима закончилась уже 10 января, и не было похолоданий совсем. Но она там длилась хотя бы 31 день. А такой ситуации, как сейчас, за прошедшие годы еще не было на нашей памяти", – добавила климатолог.

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Напомним, мы сообщали, что на западе Украины резко ухудшится погода. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

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