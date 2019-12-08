Зима взяла паузу – ни морозов, ни снега: прогноз погоды на неделю

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Солнце и плюсовая температура – такая погода продовжаться и в ближайшие дни. Во вторник и среду немного поснежит в горах, а так по Украине сухо и температура воздуха местами будет доходить до 8-10 градусов тепла. В "Укргидрометцентре" рассказали, какой будет погода до следующей пятницы.

Так, в понедельник, 9 декабря, температура воздуха по всей территории страны будет плюсовой – от 4 до 8 градусов тепла, в Одесской области до +10. Покапать может на Закарпатье, а так везде сухо. В Киеве 4-6 тепла и без осадков.

Во вторник, 10 декабря, спадет температура на западе страны до 3-5 градусов и там же пойдет мокрый снег в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областях, а во Львовской области – дождь. В остальных областях сухо и в районе 2-6 градусов, на юге до 8-10. В Киеве 2-4 тепла.

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В среду, 11 декабря, погода будет идентичной вторнику, и только лишь в Харьковской области ожидаются осдаки в виде дождя.

В четверг, 12 декабря, осадки полностью прекратятся, но похолодает немного: во всех областях, кроме юга, температура опустится до 1-3 градусов тепла. В южных областях от 2 до 6 градусов. В Киеве 1-3 тепла.

В пятницу, 13 декабря, погода буде как и в четверг – те же 1-3 градуса тепла, без осадков и только на Закарпатье немного покапает.

Как мы писали, снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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