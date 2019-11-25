Зимой в домах украинцев будет тепло – Минэнерго

На складах и в хранилищах рекордно много угля и газа, заявляет Алексей Оржель

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В домах украинцев во время зимнего периода будет тепло.

На складах и в хранилищах рекордно много угля и газа, – заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Он побывал на предприятии "Укргидроэнерго". Говорил о планах ведомства — как развивать энергетику и экологию. Информация об украинских лесах, по плану правительства – должна быть доступной через смартфоны. Добычу янтаря ведомство планирует легализовать. А еще этой зимой Украина может получить дешевый газ.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы, которые у нас в хранилищах, учитывая те запасы, которые есть в европейских газохранилищах, мы с вами можем стать свидетелями одной из самых дешевых, исторически самых дешевых цен на газ этой зимой", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

Министр подчеркнул, что подписание нового соглашения о транзите газа с Россией является абсолютным приоритетом в планах ведомства и отметил, что с принятием закона об анбандлинге вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробней на видео:

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