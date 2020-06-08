Зной и его последствия: какая погода придет в Украину к концу недели

Резкое потепление вплоть до летнего зноя, произошедшее в течение последних нескольких дней, на протяжении недели никуда не уйдет. И лишь там, где жара будет собирать конвективные грозовые облака и будут проливаться дожди, будет немного прохладнее. Но в целом знойная погода удержится на территории Украины вплоть до следующих выходных. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, во вторник, 9 июня, комфортная температура до +26 будет лишь на западе страны. Но там она омрачится проливными дождями с грозами. На остальной территории будет летний зной до +32 а местами до +35 и абсолютно безоблачное небо.

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В среду, 10 июня, погода будет такой же, как и накануне. Но летнее сонце и зной охватят еще больше регионов Украины, и даже на северо-востоке будет до +33. На западе страны все так же конвективные грозовые дожди и до +26.

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В четверг, 11 июня, сюрпризов снова не предвидится. Все та же летняя жара до +33 в центре, на юге, севере и востоке Украины. Но грозовые дожди зайдут с запада чуть глубже к центральным регионам страны.

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В пятницу, 12 июня, грозовые дожди, оставшись в западных регионах, придут на юг и юго-восток Украины, несколько снизив температуру воздуха. Там вместо +33 накануне ожидается до +27-29. На остальной территории – все тот же летний безоблачный зной до +31-33.

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Уже в субботу, 13 июня, испарившаяся за всю неделю влага, "подстрекаемая" грозовым фронтом с запада Украины, превратится в дождевые тучи по всей территории страны. И хотя существенного снижения температуры это не принесет, все же дожди несколько остудят землю. Дожди прогнозируют по всей Украине без исключения, а температура будет от +27 до +32.

Отметим, что конец мая и первые дни июня отметились обильными дождями с грозами почти по всей Украине, а в Карпатах и вовсе удивил снег.

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