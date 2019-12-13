"Звезде" можно, "НТВ" – нет: пропагандистов Кремля не пустили в Украину

Сергей Савин. Фото: скриншот

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Несмотря на то, что на днях российским пропагандистам впервые за несколько лет позволили въехать на подконтрольную Украине территорию, сотрудников прокремлевского канала "НТВ" в страну не впустили.

Об этом в эфире канала сказал телеведущий Сергей Савин.

По его словам, 13 декабря украинские пограничники не пропустили его и его коллег в пункте контроля в аэропорту "Борисполь", хотя они назвали цель своей поездки: узнать больше о деле убитого журналиста Павла Шеремета, газовых переговорах и обмене пленными с боевиками.

Савин утверждает, что во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично.

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Позже в этот же день россиянин собирается вернуться обратно.

Напомним, 10 декабря на итоговой пресс-конференции после саммита "Нормандской четверки" в Париже украинский президент Владимир Зеленский предложил российским журналистам "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит", упомянув при этом пропагандиста Владимира Соловьева.

После этого прокремлевский телеканал "Рен ТВ" и официальный канал Министерства обороны РФ "Звезда" обнародовали репортажи из Киева.

В свою очередь, Соловьев ответил на предложение Зеленского, напомнив о своем запрете въезда в Украину, и предложил президенту Украины дать интервью в оккупированном Донецке.

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