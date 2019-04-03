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Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

Сегодня, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Фото: AFP
Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/384/0ca/5ca3840cafc96.jpg Кандидаты У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Пока Петр Порошенко и Владимир Зеленский готовятся ко второму туру выборов 21 апреля, "Сегодня" изучили декларации кандидатов (см. инфографику). В декларации президент указал несколько земельных участков и квартир, а его жена — дачный домик площадью 344 кв. м. Кроме того, президентская чета задекларировала несколько светильников (люстры и бра), 5 гарнитуров мебели и рояль немецкой марки Schimmel. При этом больше всего денег президенту в прошлом году принесли дивиденды — больше 1,5 млрд грн. Зарплаты он получил 336 тыс. грн. Наконец, расходов у Порошенко в прошлом году было почти 328,5 млн грн.

А вот декларацию Владимира Зеленского украинцы увидели впервые: ранее должности не обязывали его отчитываться о "хозяйстве", а как кандидат он подал документ еще за 2017 год. Среди прочего имущества его жена задекларировала в Ялте квартиру площадью 129,8 кв. м. Примечательно, что у Зеленского есть шесть патентов. Все они так или иначе касаются кинопроизводства: например, принадлежат ему патенты на "систему захвата движения и создания анимационного контента", в другом патенте описана технология создания трехмерных анимацонных фильмов и компьютерная система, которая позволяет это сделать. Также кандидату принадлежит 25 торговых марок. Больше всего денег в 2017-м Зеленскому принесли предпринимательская деятельность (2,4 млн грн) и зарплата (1,5 млн грн).

Фото: Сегодня

Есть у кандидатов в президенты и связи с бизнесом. Совместно с системой по проверке контрагентов YouControl (она аккумулирует данные из 50 открытых государственных реестров) журналисты "Сегодня" изучили эти связи. 

Исход Зе

Эксперты системы отмечают, что за неделю до первого тура президентских выборов бизнес Владимира Зеленского состоял почти из двух десятков компаний, но вскоре он начал выходить из числа собственников многих из них. 

"Готовясь к участию в выборах президента Украины, Зеленский на протяжении предвыборной кампании избавлялся от своего обширного бизнеса. Еще в январе 2019-го он ушел из "Драйв Продакшн" и "Квартал 95", а также из связанной с Россией кипрской Green Family LTD. 

За неделю до выборов бизнес Владимира Зеленского, ранее, как мы писали, состоявший почти из двух десятков компаний, сократился еще на 6 предприятий. Он вышел из числа собственников или бенефициаров этих фирм, и они продолжили свою деятельность уже без него. Зеленский пока остается владельцем нескольких предприятий", — говорит "Сегодня" эксперт системы YouControl Максим Боровик. 

Как уточняет эксперт, Владимир Зеленский остался связан с "профильными" предприятиями из сферы организации развлечений, создания кинофильмов и телепрограмм, а также в продюссерском бизнесе.

Накануне выборов у Владимира Зеленского обнаружилась недвижимость в Италии, которую он не задекларировал. Однако его пресс-служба пояснила, что не будучи госслужащим, актер не обязан отчитываться о недвижимости, которой владеет компания, связанная с ним. И, кстати, саму компанию он задекларировал.

Владения гаранта

Действующий же президент, по данным YouControl, связан с 117 компаниями, которые расположены не только в Украине, но и в других странах. В этом списке есть предприятия, которые занимаются телевизионным и радиовещанием, спортивно-оздоровительные комплексы и медицинские учреждения, а также Рошен. Но поскольку президент Украины, согласно Конституции, не может заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, то Петр Порошенко обещал продать свою долю в корпорации.

"В свое время Петр Порошенко очень долго пытался выполнить это требование касательно корпорации Roshen. В итоге компания оказалась в управлении "слепого траста", — говорит эксперт системы Боровик.

Дивиденды именно от этого траста в том числе Порошенко исправно декларирует. А "слепым трастом", напомним, управляют знаменитые Rothschild Trust. О передаче корпорации представители Петра Порошенко заявили еще в 2016 году. 

А пока Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру выборов, стало известно, что протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах. После проигрыша в президентской гонке, лидер "Батькивщины" начинает готовиться к другим выборам.


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Тег бизнес, Порошенко, Зеленский, имущество, декларации, кандидат в президенты, Выборы президента Украины 2019

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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