Битва за избирателя: как кандидаты в президенты борются за явку

Почему для кандидатов важна ваша явка на избирательный участок

На избирательном участке. Фото: AFP

Битва за избирателя: как кандидаты в президенты борются за явку Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c3/23e/5ca0c323eaa0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c3/23e/5ca0c323eaa0e.jpg 2019-04-02T16:10:00+03:00 Аналитика Почему для кандидатов важна ваша явка на избирательный участок

Одним из ключевых показателей, который сформировал итоговые результаты первого тура выборов президента Украины и за который будут бороться кандидаты, вышедшие во второй тур, является явка избирателей. Как уже неоднократно бывало, именно высокая явка сторонников может склонить чашу весов на сторону того или иного кандидата.

Тем временем в первом туре нынешних президентских выборов показатели явки были весьма неоднозначны. С одной стороны, избирателей пришло на участки больше, чем на выборах 2014 года. С другой – отдельные регионы страны показали существенное падение явки. Что в итоге не замедлило сказаться на результатах кандидатов, для которых эти региона были базовыми.

Как нас завлекают на выборы

Наверное, каждый из читателей хотя бы раз сталкивался с технологией, которую политтехнологи называют "мобилизация электората". Если по-простому – это когда вас настойчиво приглашают прийти на участок и проголосовать. Автор этих строк накануне первого тура получил две таких "напоминалки": за день до выборов ему позвонили на мобильный телефон и от имени одного из кандидатов напомнили, что 31 марта состоится голосование. Еще одно напоминание пришло на месседжер Facebook от команды другого кандидата непосредственно в день выборов. Отправитель послания ненавязчиво поинтересовался, был ли я уже на участке, и после утвердительного ответа попросил "поговорить с родными и пригласить их проголосовать".

Как рассказал сайту "Сегодня" политтехнолог, работавший во время нынешней кампании на одного из кандидатов и пожелавший остаться инкогнито, упомянутые технологии – стандартные и наиболее распространенные. Такое напоминание формально не является нарушением избирательного законодательства: ведь команды кандидатов, вроде бы, ни за кого не агитируют. Более того, часто "для подстраховки" в подобных сообщениях граждан призывают "проголосовать по совести", "за достойного кандидата" и т. д. Однако при этом само упоминание в призыве имени одного из кандидатов дает определенный положительный результат. И пусть никого не обманывает тот факт, что звонок или послание является якобы "безадресным": на самом деле они приходят тем гражданам, на голоса которых рассчитывает кандидат.

"В определенных случаях это как стрельба "по площадям". Если замеры показывают, что наш кандидат в том или ином регионе получает большинство голосов, стоит обзванивать все номера в базе. Конечно, есть вероятность, что звонок будет избирателю, который поддерживает оппонента. Но поскольку регион "наш", обзвон будет в нашу пользу" – рассказал политтехнолог.

Что касается базы телефонов, то зачастую она формируется годами, передается от выборов к выборам, а иногда попросту "покупается". При этом, конечно, такая база не может считаться базой сторонников. Но нередко штабы работают более "точечно" и виртуозно, нарабатывая базы по ходу выборов. Один из способов – заполнение анкет в агитационных палатках, в процессе "поквартирной агитации" и т. д. При этом избиратель сам, добровольно предоставляет свои данные и предварительно подтверждает готовность поддержать кандидата.

"Разумеется, мы постараемся позвонить этому человеку накануне выборов, пригласить его на участок и попросить привести своих родных и близких", – говорит политтехнолог.

Из старых проверенных механизмов – настойчивые призывы прийти проголосовать в теле-, радиорекламе, в предвыборной прессе, брошюрах. Отдельно стоят разнообразные "сетки" – сложные, иногда противозаконные, но эффективные механизмы привлечения электората.

"У нас "сетки" демонизированы буквально. Считается, что это нечто противозаконное, обязательно связанное с подкупом избирателей. Но это далеко не всегда так. Есть эффективные сетки, дающие результат и работающие в рамках закона. К примеру, нередко есть они у депутатов-мажоритарщиков, если они постоянно работают на округах, реально через своих представителей решают проблемы людей. Формируется базовый электорат, который доверяет депутату и его представителям. На выборах достаточно прийти к людям и повести их на участки", – рассказал политтехнолог.

А вот старые, "советские" методы "привлечения" электората сегодня практически не работают. В первую очередь имеется в виду "добровольно-принудительная" явка, которую обеспечивали директора заводов, предприятий, учреждений.

"Прийти-то они, может, и придут – на тех участках, где это легко проконтролировать. Но проголосовать вполне могут "в пику" руководству, выдав совсем не тот результат, на который рассчитывали", – отметил политтехнолог.

При этом, по мнению собеседника, наиболее эффективным мобилизационным механизмом является качественная "отстройка" кандидата в ходе кампании. Лозунг "голосуй, не то проиграешь" в разных вариациях остается классикой жанра. И от того, насколько активно и качественно в ходе кампании кандидат сумеет донести его до своих избирателей, зависит его результат.

Явка больше, но не везде

Тем не менее привести на участки людей удается не всегда. Так случилось и в первом туре нынешних выборов в отдельных регионах. Накануне выборов социологические опросы прогнозировали достаточно высокую явку. Так, к примеру, согласно опросу Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива и КМИС, проведенного 20-26 марта, 85% опрошенных граждан сообщили, что намерены принять участие в выборах. Из низ 62% заявили, что уверены в этом, 23% сказали, что "придут скорей всего".

При этом, по данным ЦИК, явка на выборах на 20.00 31 марта составила 62,8%. В целом это неплохой показатель. К примеру, явка в 2014 году составила 59,48%. То есть на этих выборах на участки пришло даже больше граждан, нежели пять лет назад. Однако, к примеру, явка на выборах 2004 года (в первом туре) была 74,54%, в первом туре на выборах-1999 – 70,15%.

Как рассказала в комментарии сайту "Сегодня" координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, в целом официальные данные ЦИК соответствуют данным параллельного подсчета голосов, проведенного ОПОРОЙ.

"По данным параллельного подсчета ОПОРЫ, явка составляет 63,2% (при вероятной погрешности 0,7%). В то же время явка ожидалась еще выше. По крайней мере, по данным социологических опросов, более 70% граждан планировали прийти в день голосования на участки", – отметила Ольга Айвазовская.

Кроме того, серьезное падение явки, по сравнению с предыдущими выборами, продемонстрировал целый ряд областей. К примеру, в Ивано-Франковской области падение явки, по сравнению с президентскими выборами 2014 года, составило около 12% (73,95% в 2014-м, 61,96% в 2019-м). В Тернопольской области зафиксировано падение явки свыше 10%, во Львовской – более 9%, Ровенской – около 6%. Как видно, явка снизилась в основном в западных регионах. В то же время на востоке и юге страны – в Харьковской, Запорожской, Одесской областях – явка возросла. К примеру, в Харьковской – с 47,9% в 2014 году до 64,53% в нынешнем.

Возросла она и в Херсонской области – с 51,42% до 57,65%. Однако этот регион, наряду с Черновицкой (явка 56,1%) и Закарпатской (47%) областями, продемонстрировал наибольшую пассивность избирателей.

В целом, по данным ОПОРЫ, в региональном разрезе динамика явки выглядит так: в 2019 году Центральная Украина – 65,4% (2014 – 63%), Восток – 63,1% (2014 – 48%), Юг – 60,5% (2014 – 48%), Запад – 63,5% (2014 – 70%).

Почему народ не пришел голосовать

Эксперты сайта "Сегодня" называют самые разные причины падения явки в отдельных регионах.

"Уменьшение явки связано как с трудовой миграцией, так и с обстоятельствами политического порядка. И только от тактики и стратегии кампании зависит, насколько им удастся мобилизовать дополнительно своих сторонников накануне второго тура выборов", – отмечает Ольга Айвазовская.

Народный депутат Украины из Ужгорода Роберт Горват также связывает низкую явку, в частности, в Закарпатской области с трудовой миграцией.

"Если вы пройдетесь сегодня по домам, в каждой второй семье отец на заработках, сын на учебе или тоже на заработках. Во время выборов 2014 года у нас еще не было безвиза, а сейчас есть. И поэтому очень много людей с Западной Украины работают за границей", – рассказал Роберт Горват.

По его мнению, ко второму туру ситуация вряд ли изменится. Люди не приедут специально для того, чтобы проголосовать, потому что это довольно дорого.

"Представьте себе, что человеку нужно потратить 500-700 долларов, чтобы приехать, проголосовать, вернуться снова на работу. Очень мало людей приезжали специально на выборы. А на консульский учет они не становятся, потому что уезжают только на три месяца. Потому и не голосуют вообще. И мне сложно представить, что ко второму туру что-то изменится, что люди массово приедут, чтобы проголосовать. Но такие вещи невозможно прогнозировать", – отметил народный депутат.

В свою очередь, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что причина низкой явки в отдельных регионах Украины – не только трудовая миграция.

"Если говорить по регионам, то мы видим невысокие показатели явки в Херсонской, Черновицкой, Закарпатской областях. И я бы не списывал это только на большое количество трудовых мигрантов. В первую очередь мы можем объяснить низкую явку слабым влиянием кандидатов на пост президента Украины к этим регионам. То есть, как правило, традиционно кандидаты сосредотачиваются на больших городах, городах-миллионниках. И менее активно работают в малых областях. Например, по нашим данным, всего 7 кандидатов из 39 во время избирательной кампании посетили Закарпатье", – рассказал Алексей Кошель.

Глава КВУ при этом отметил, что украинская политическая практика в этом плане отличается о европейской. Например, в той же Германии норма, когда лидер партии приезжает в города с населением 50 тысяч. Второй причиной низкого интереса избирателей, по мнению Алексея Кошеля, стало то, что кандидаты не сумели донести до людей месседж, что они знают проблемы конкретных регионов и готовы их решать.

"Избиратели попросту не увидели в программах тезисов, которые могли бы заинтересовать именно эти регионы. У нас вообще у большинства кандидатов отсутствовали расширенные программы, много программ, зарегистрированных на сайте ЦИК, – это просто формальность. Но в том же Закарпатье, Черновицкой области избиратели хотели бы если не увидеть в программах, то услышать тезисы кандидатов по вопросам двойного гражданства, дальнейшего упрощения пересечения государственной границы. Херсонщина хотела бы увидеть тезисы о решении проблем, характерных для нее как аграрного региона и региона, граничащего с оккупированным Крымом", – рассказал Алексей Кошель.

По мнению главы КВУ, на активность избирателей повлиял "телевизионный" формат выборов и политическая дискуссия низкого качества.

"Избирателей не убедили, что кандидаты действительно обеспокоены актуальными проблемами граждан, проживающих в этих регионах и настроены их решать. Большинство кандидатов ограничили свои посылы к избирателям общими обещаниями. Это было соревнование обещаний, в котором многие избиратели не нашли своих конкретных интересов", – сказал Алексей Кошель.

Наконец, еще одним фактором, повлиявшим как на эффективность агитации, так и на явку, по мнению главы КИУ, оказалась слабость партийных структур, которые просто не работают должным образом и не могут мобилизовать электорат.

Что можно успеть за три недели

По мнению Алексея Кошеля, мобилизация своего электората станет ключевой задачей во втором туре как для Владимира Зеленского, так и для Петра Порошенко.

"Думаю, штабы обоих кандидатов будут очень активно работать в этом направлении. Потенциал расширения электоральной базы есть. Мы имеем примеры в украинской избирательной истории, когда кандидаты получали рекордные показатели в "своих" регионах. Тот же Ющенко в некоторых западных областях имел 90%+ поддержки при очень высокой явке, Янукович – в восточных. И это давало результат в целом. То есть, думаю, привлечение своих избирателей, мобилизация будет главной задачей и для Зеленского, и для Порошенко", – сказал Алексей Кошель.

По его словам, чтобы достичь в этом направлении результата, кандидатам важно изменить отдельные послания к избирателям, больше сосредоточиться на региональных проблемах конкретных регионов, на конкретных вопросах, актуальных для отдельных социальных групп. Мобилизовать электорат за три недели, оставшиеся до второго тура выборов, – сложная, но разрешимая задача.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику выборов президента, следит за результатами, заявлениями кандидатов, и тп.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Битва за избирателя: как кандидаты в президенты борются за явку". Другие Аналитика смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.