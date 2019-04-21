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"День прошел успешно": в ЦИК подвели итоги голосования

Сегодня, 23:03

Все избирательные участки закрылись вовремя, заверил Радченко

Фото: REUTERS/Mykola Tys
Фото: REUTERS/Mykola Tys.

День голосования во время второго тура выборов президента Украины прошел успешно. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко.

"День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время голосования [в первом туре] 31 марта", – сказал Радченко.

По словам замглавы ЦИК, на заграничном избирательном округе также не было существенных нарушений.

Радченко подчеркнул, что все избирательные участки закрылись вовремя и начат подсчет голосов.

Напомним, уже стали известны окончательные результаты экзит-полов, а ЦИК публикует результаты официального подсчета голосов. По данным Национального экзит-пола, с существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский. Голоса избирателей разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;
  • испортили бюллетень – 1,5%.

По предварительным данным Зеленский набирал 73,2%:


Как известно, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов. В 1991 году явка на президентских выборах составляла 84,18%, в 1994-м – 75%, в 1999-м – 74,8%, в 2010-м – 69,15%, в 2014-м – 59,48%.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. При этом Петр Порошенко уже поздравил Владимира Зеленского с победой.

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Тег выборы, Порошенко, ЦИК, второй тур, Зеленский, Владимир Зеленский, подсчет голосов, избирательные участки, Радченко, Петр Порошенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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