"День прошел успешно": в ЦИК подвели итоги голосования
Все избирательные участки закрылись вовремя, заверил Радченко
День голосования во время второго тура выборов президента Украины прошел успешно. Об этом заявил на брифинге заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко.
"День голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб намного меньше, чем было во время голосования [в первом туре] 31 марта", – сказал Радченко.
По словам замглавы ЦИК, на заграничном избирательном округе также не было существенных нарушений.
Радченко подчеркнул, что все избирательные участки закрылись вовремя и начат подсчет голосов.
Напомним, уже стали известны окончательные результаты экзит-полов, а ЦИК публикует результаты официального подсчета голосов. По данным Национального экзит-пола, с существенным отрывом лидирует Владимир Зеленский. Голоса избирателей разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
- испортили бюллетень – 1,5%.
По предварительным данным Зеленский набирал 73,2%:
Как известно, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов. В 1991 году явка на президентских выборах составляла 84,18%, в 1994-м – 75%, в 1999-м – 74,8%, в 2010-м – 69,15%, в 2014-м – 59,48%.
Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. При этом Петр Порошенко уже поздравил Владимира Зеленского с победой.
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