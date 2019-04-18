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Иностранные наблюдатели уже прибывают в Украину

Сегодня, 11:29

Большое количество наблюдателей, которые были во время первого тура, не выезжали за пределы страны, говорит Слободян

Фото: AFP

На второй тур президентских выборов в Украину начинают приезжать иностранные наблюдатели. Об этомсообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Только начинают прибывать международные наблюдатели, которые едут на второй тур выборов. Думаю, их будет достаточно много", – заявил пресс-секретарь.

Отмечается, что большое количество наблюдателей, которые были во время первого тура, не выезжали за пределы страны.

"Не все уехали после первого тура. Если в целом прибыло около 1700 человек на первый тур выборов, из более чем 40 стран, то выехало около 500 человек. То есть, 1200 человек осталось в Украине. Поэтому, собственно говоря, большинство иностранных наблюдателей все это время находились в Украине", – добавил Слободян.

Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

В свою очередь, в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Напомним, что проголосовать в России украинцы не могут. Чтоб отдать голос за одного из кандидатов в президенты Украины им необходимо ехать в Финляндию.

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Тег выборы, второй тур, голосование, наблюдатели

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УНН

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