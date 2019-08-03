фото: МВД Украины

Члены ЦИК со спецназом полетели за документами в скандальный округ на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%92%D0%94%20,%20%D0%A6%D0%98%D0%9A https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%92%D0%94%20,%20%D0%A6%D0%98%D0%9A 2019-08-03T10:56:00+03:00 Новости Охранять документы будет спецподразделение полиции

Избирательную документацию со скандального одномандатного избирательного округа № 50 в Покровске решили переместить с помощью авиации МВД. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В избирательной комиссии отказались выполнять решение Донецкого окружного административного суда и самоустранились от повторного подсчета голосов. Поэтому ЦИК решили передать уполномоченным представителям Центральной избирательной комиссии пакеты с избирательными документами участковых избирательных комиссий отдельных избирательных участков для проведения повторного подсчета голосов и установления результатов выборов.

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Сообщается, что охранять документы будет спецподразделение полиции.

"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", – отметил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, в городе Покровск Донецкой области после досрочных выборов в Верховную Раду председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК.

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