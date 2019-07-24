На скандальный округ в Донецкой области отправили вертолет со спецназовцами
По состоянию на вечер 23 июля окружная избирательная комиссия проводит пересчет бюллетеней
В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50.
"Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - сообщили в МВД Украины.
По данным телеканала "Орбита", по состоянию на вечер 23 июля окружная избирательная комиссия проводит пересчет бюллетеней.
Как сообщалось, в городе Покровск Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК.
Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.
Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.
С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".
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