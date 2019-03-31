К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев
В окрестностях Центризбиркома находятся два автобуса с бойцами Нацгвардии
Ближе к окончанию голосования в первом туре президентских выборов в Украине к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве начали стягивать бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщило движение "Чесно".
"В окрестностях ЦИК – автобусы с Нацгвардией", – сказано в сообщении.
На фотографии, обнародованной на сайте движения, запечатлены два автобуса с нацгвардейцами.
Напомним, голосование в Украине проходило с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что перед зданием ЦИК собрались около 150 молодых людей спортивного телосложения и в спортивной одежде. Обстановка остается спокойной.
Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные новости дня. По предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились так: Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Анатолий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%; Игорь Смешко – 6,4%; Олег Ляшко – 4,8%; Александр Вилкул – 4%; Руслан Кошулинский – 1,8%.
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Какая ситуация была под ЦИК еще до закрытия голосования, смотрите в сюжете:
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