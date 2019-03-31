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К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев

Сегодня, 20:27

В окрестностях Центризбиркома находятся два автобуса с бойцами Нацгвардии

Фото: движение "Чесно"
Фото: движение "Чесно".
К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f6/35b/5ca0f635b9ca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f6/35b/5ca0f635b9ca3.jpg Новости В окрестностях Центризбиркома находятся два автобуса с бойцами Нацгвардии

Ближе к окончанию голосования в первом туре президентских выборов в Украине к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве начали стягивать бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщило движение "Чесно".

"В окрестностях ЦИК – автобусы с Нацгвардией", – сказано в сообщении.

На фотографии, обнародованной на сайте движения, запечатлены два автобуса с нацгвардейцами.

Напомним, голосование в Украине проходило с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что перед зданием ЦИК собрались около 150 молодых людей спортивного телосложения и в спортивной одежде. Обстановка остается спокойной.

Фото: движение "Чесно"
Фото: движение "Чесно"

Фото: движение "Чесно"
Фото: движение "Чесно"

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные новости дня. По предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились так: Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Анатолий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%; Игорь Смешко – 6,4%; Олег Ляшко – 4,8%; Александр Вилкул – 4%; Руслан Кошулинский – 1,8%.

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Какая ситуация была под ЦИК еще до закрытия голосования, смотрите в сюжете:

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Тег выборы, ЦИК, нацгвардия, нацгвардейцы, Выборы президента Украины 2019

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