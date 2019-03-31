К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев

В окрестностях Центризбиркома находятся два автобуса с бойцами Нацгвардии

Фото: движение "Чесно".

К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f6/35b/5ca0f635b9ca3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f6/35b/5ca0f635b9ca3.jpg 2019-03-31T20:27:00+03:00 Новости В окрестностях Центризбиркома находятся два автобуса с бойцами Нацгвардии

Ближе к окончанию голосования в первом туре президентских выборов в Украине к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве начали стягивать бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщило движение "Чесно".

"В окрестностях ЦИК – автобусы с Нацгвардией", – сказано в сообщении.

На фотографии, обнародованной на сайте движения, запечатлены два автобуса с нацгвардейцами.

Напомним, голосование в Украине проходило с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что перед зданием ЦИК собрались около 150 молодых людей спортивного телосложения и в спортивной одежде. Обстановка остается спокойной.

Фото: движение "Чесно"

Фото: движение "Чесно"

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные новости дня. По предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились так: Владимир Зеленский – 30,4%; Петр Порошенко – 17,8%; Юлия Тимошенко – 14,2%; Анатолий Бойко – 9,8%; Анатолий Гриценко – 7,1%; Игорь Смешко – 6,4%; Олег Ляшко – 4,8%; Александр Вилкул – 4%; Руслан Кошулинский – 1,8%.

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Какая ситуация была под ЦИК еще до закрытия голосования, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " К зданию ЦИК стягивают нацгвардейцев". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.