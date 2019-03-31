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На избирательном участке в Харькове у мужчины произошел приступ эпилепсии

Сегодня, 19:49

Пострадавшего доставили в больницу

Фото: полиция
Фото: полиция.
На избирательном участке в Харькове у мужчины произошел приступ эпилепсии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ee/ab5/5ca0eeab5723d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ee/ab5/5ca0eeab5723d.jpeg Харьков Пострадавшего доставили в больницу

В Харькове на избирательном участке у мужчины произошел приступ эпилепсии. Об этом сообщает в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, около 16:00 на территориальном избирательном участке на улице Конторской в Новобаварському районе 33-летнему мужчине внезапно стало плохо.

Работники полиции оказали харьковчанину первую медицинскую помощь и вызвали медиков.

Пострадавшего доставили в больницу. Предварительно, у мужчины произошел приступ эпилепсии.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что в Харьковской области на участках бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей.

Напомним, явка избирателей в Харькове по состоянию на 12:00 составила около 15%. Об этом сообщил городской голова Геннадий Кернес после своего голосования. 

Отметим, в Харькове работают 611 избирательных участков, они открыты с 8:00 до 20:00.

Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

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Тег выборы, Харьков, медики, избиратели, голосование, приступ, избирательный участок , участки, выборы президента Украины

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Сегодня

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