Как поменять участок голосования – эксперимент "Сегодня": "Последний раз такие очереди были на безвиз"

Справки, споры и политфатализм. А у отделений — огромные очереди, многие так и уходят ни с чем

Фото: Сегодня

Как поменять участок голосования – эксперимент "Сегодня": "Последний раз такие очереди были на безвиз" Игорь Серов , Станислав Донец , Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89c/63a/5c989c63aa244.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89c/63a/5c989c63aa244.png 2019-03-25T11:21:00+02:00 Новости Справки, споры и политфатализм. А у отделений — огромные очереди, многие так и уходят ни с чем

Сегодня, 25 марта, последний день, когда украинцы могут сменить участок голосования на выборах президента. Для этого нужно прийти в отделение Госреестра избирателей с паспортом и написать заявление. Мы попытались сделать это и выяснили, удастся ли поменять место голосования в последний день.

Первая попытка

Первую попытку предприняли в пятницу утром. Придя к 9:00 под отделение Госреестра в Святошинском районе Киева, сразу же наткнулись на очередь, растянувшуюся далеко за пределы отделения.

"Это ж во сколько нужно было проснуться, чтобы стать в очереди первым?!" — недоумевал один из посетителей.

Пообщавшись с людьми, мы выяснили — большая часть стоит именно за открепительными талонами, которые дают право иногородним голосовать в Киеве, а не по месту регистрации. Вскоре к ожидающим вышел сотрудник Госреестра и попросил заранее определиться с участком, где они хотят проголосовать, а не делать это впопыхах, при подаче заявления. Видимо, это помогло слабо — очередь практически не двигалась.

А вот очереди в кабинет, где талон получали киевляне, практически не было.

"Уезжаю в Запорожье и пробуду там до 2 апреля. Чтобы там проголосовать, встала пораньше, думала, буду весь день маяться, но вся процедура заняла не больше 20 минут", — рассказала нам киевлянка Виктория Серебрякова.

Второй дубль

Через час стояния на месте решаем испытать судьбу после обеда и возвращаемся в 14:00. Людей стало заметно меньше, но хвост очереди все равно вываливался из здания Госреестра на улицу. Перед нами 10—15 человек, внутри — примерно столько же. Но уже через 10 минут число желающих сменить адрес увеличилось втрое, и вереница потенциальных избирателей растянулась на весь двор ведомства. И хотя проблема смены участка в том числе актуальна для 1,3 млн переселенцев из Донбасса и Крыма, таких тут — меньшинство (наш корреспондент и молодая пара с ребенком). Остальные — украинцы из других городов, снимающие жилье в Киеве.

"Последний раз так в очереди стоял за биометрическим паспортом, когда нам безвиз дали. Мы тогда приходили за час до открытия и становились в "очередь на очередь". Но что и тут такое будет — не ожидал. Думал, в разгар рабочего дня будет минимум людей", — рассказал нам переселенец Евгений Чихонов.

Главная тема обсуждений — какие нужны документы. Эксперты из очереди авторитетно заявляют, что в Госреестре просят не только паспорт и заявление, но и мотивацию для смены участка (чиновники это подтверждают). Таким документом может стать справка с места работы, учебы или копия договора об аренде жилья. Услышав это, несколько человек уходят. Прождав чуть больше часа, мы продвигаемся всего на пару метров. И вот новый сюрприз — в пятницу у отделения короткий день, до 16:00, и вряд ли успеют все. Очередь начинает роптать, мол, придется приходить в другой раз, а "придешь и все равно справку не получишь". Мы же решаем дать Госреестру последний шанс — вернуться уже в понедельник, пораньше. Перед этим успеваем застать одного из сотрудников отделения, который жалуется на недисциплинированных избирателей:

"Некоторые к нам пришли в первых числах января, остальные тянут до последнего. Многие иногородние знают, что не поедут на выборы в другой город. Почему не пришли раньше?".

Отметим, что по состоянию на вчера место голосования сменили всего 243 тыс. человек.

Противоречие

Политический психолог Светлана Чунихина объяснила нам природу такой проблемы.

"В украинском политическом сознании сосуществует две конфликтующие установки. С одной стороны, мы политические фаталисты. Мы считаем — чему суждено случиться, то и случится, а результаты выборов или других политических процессов где-то кем-то уже предначертаны. Нам кажется, что от обычных избирателей мало что зависит. С другой стороны, мы убеждены, что голосовать нужно обязательно — выборы это часть нашего политического ритуала, национальной культуры и социальной нормы, — говорит она. — И этот конфликтующий момент в том и проявляется, что, с одной стороны, люди откладывают поход в Госреестр избирателей до последнего, как что-то незначимое. А потом приходят в самый последний момент и видят километровую очередь, которая будет стоить нам несколько часов жизни, которые мы готовы потратить. Потому что все-таки считаем, что это важно".

Открепительный талон. Для получения нужно обосновать причину

Донбасс: "Мы такие же украинцы, у нас есть права"

Многие жители оккупированного Донецка также планируют принять участие в голосовании на выборах президента Украины 31 марта.

"Месяц назад мы с мужем уже взяли справку в Госреестре о смене места голосования. Под 31 марта мы подгадали выезд, чтобы отметить пересечение линии разграничения раз в два месяца, чтобы не было проблем с пенсией, и договорились встретиться в Бахмуте с друзьями. Нам повезло, что в госреестре не было очереди, мы через 20 минут получили бумажку с адресом избирательного участка, — рассказала "Сегодня" дончанка Юлия Кленова. — И мы знаем еще нескольких людей, которые так же поедут голосовать куда-то в область. Ни для них, ни для нас не стоял вопрос — да или нет? Мы такие же украинцы, хоть и живем на оккупированной территории, и у нас есть права".

Другая жительница Донецка, к сожалению, отказалась от идеи проголосовать на президентских выборах.

"В Мариуполе в госреестре — огромные очереди. Больше часа я стояла там с паспортом, а потом выяснилось, что нужна еще его ксерокопия. В здании ксерокса не было, а бежать через несколько улиц в ближайшую точку полиграфии у меня не было ни сил, ни времени. Я ушла, и подумала, что, может быть, оно и к лучшему. Мне почти 70 лет, я давно на пенсии, и наверное, не к чему старикам решать судьбу страны. Пусть выбирает молодежь, нечего бабушкам и дедушкам указывать, как им жить. В некоторых странах пожилые не участвуют в выборах по закону, и я теперь вижу, что это правильно", — поделилась Ангелина Сердюк.

Что касается собственно молодежи, некоторые донецкие молодые люди проявляют потрясающую активность.

"Я агитировал ехать на выборы всю семью — родителей и сестру. На той неделе они получили открепительные талоны, я это сделал еще раньше. Не знаю, что на них подействовало больше: мои воззвания к их чувству патриотизма или то, что мы сняли на несколько дней квартиру в Мариуполе с будущей пятницы, и нам не придется одним днем метаться по избирательным участкам и блокпостам, на которых явно будут нервничать боевики. Спокойно приедем, отдохнем и пойдем голосовать, на следующий день вернемся домой. Я хочу, чтобы никто больше не смел говорить, что в Донецке живут одни коллаборанты, Донецк — это Украина!" — горячо заверил нас 23-летний IT-специалист Андрей Коваленко.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, чего нельзя делать на выборах: запрет на маски и скандал из-за символики. Мы узнали, почему нельзя фотографировать бюллетень во время голосования и какие еще табу для избирателей в день выборов.

Также стало известно, как изготовляют бюллетени для выборов. Каждый бюллетень обошелся государственной казне в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах.

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