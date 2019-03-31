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Как проходит голосование и какие нарушения в Донецкой области: фоторепортаж

Сегодня, 14:56

По состоянию на 13:00 зафиксированы 52 нарушения

Как проходит голосование и какие нарушения в Донецкой области: фоторепортаж Новости По состоянию на 13:00 зафиксированы 52 нарушения

В Донецкой области по состоянию на 13:00 зарегистрированы 52 нарушения, информирует пресс-служба областной полиции.

"По всем заявлениям, поступившим с избирательных участков, проводится проверка. Среди сообщений – телесные повреждения, фотографирование с бюллетенем, сбор данных о волеизъявление избирателя, попытка вынесения бюллетеня, повреждения бюллетеня", – говорится в сообщении.

Всего за период избирательной кампании в области зарегистрированы 420 происшествий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Открыты 14 уголовных производств, составлены 12 административных протоколов.

В сообщении также говорится, что полиция выявила более 130 фейковых сообщений, созданных на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел сообщило об открытии пяти уголовных производств по состоянию на 13:00, а Нацполиция – о 384 заявлениях.

По состоянию на 11:00 явка избирателей по всей Украине составила 16,67%.

Подробнее о нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах в Украине, читайте в материале "Сегодня": "Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах".

О том, чем грозит продажа голоса на выборах, смотрите в сюжете:

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

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Тег выборы, донецкая область, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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