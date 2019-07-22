Место не занимать, вещи не выносить! Список "старых" депутатов, избранных в новую Раду

В парламент IX созыва по партийным спискам баллотировалось больше сотни депутатов "старой" Верховной Рады. Пройти удалось не всем

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Досрочные выборы-2019 в Верховную Раду завершились. На избирательных участках продолжается подсчет голосов. Тем временем социологи обнародовали окончательные данные экзит-полов – в них учтена информация по состоянию на момент закрытия избирательных участков.

Согласно данным Национального экзит-пола, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, предпочтения избирателей в одномандатном избирательном округе (голосование за списки партий) распределились следующим образом:

Партия Слуга народа – 44,2% голосов

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4% голосов

Партия Европейская Солидарность – 8,8% голосов

Партия Батькивщина – 7,4% голосов

Партия Голос – 6,5% голосов

Тем временем ЦИКом подсчитано 46.22% протоколов: у Слуги народа пока - 42.35%, у Оппозиционной платформы – За жизнь 12,8%, у Европейской солидарности 8,7%, у ВО Батькивщины 8,05%, и у Голоса 6,43%.

Остальные участники избирательной гонки не преодолели 5%-ный барьер и не будут участвовать в распределении мандатов. "Сегодня" уже публиковала список кандидатов, прошедших в парламент на этих выборах. Отметим, что речь идет лишь о партийных списках – по ним избираются 225 народных депутатов. Еще 199 депутатов на этих выборах избирались по мажоритарным округам.

Данные экзит-полов позволяют с большой долей уверенности говорить, насколько обновится "партийная" часть Верховной Рады. Напомним, что на нынешних выборах в парламент будущего созыва баллотировались 307 народных депутатов. Из них 115 – по партийным спискам. Отметим, что речь идет о действующих парламентариях, то есть тех, кто на момент регистрации кандидатом на выборах-2019 был депутатом Верховной Рады VIII созыва. Потому что в парламент баллотировались также политики, избранные в уходящую Верховную Раду, но затем сложившие полномочия (как правило, в связи с назначением на должность в исполнительной власти).

Итак, кто из депутатов Верховной Рады VIII созыва избран по партийным спискам в новый парламент.

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь

1. Бойко Юрий Анатольевич. № 1 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок. (Был в списке под №1)

2. Рабинович Вадим Зиновьевич. № 2 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№4)

3. Королевская Наталия Юрьевна. № 4 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Оппоблок (№8)

4. Левочкин Сергей Владимирович. № 5 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№12)

5. Нимченко Василий Иванович. № 6 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№25)

6. Шуфрич Нестор Иванович. №7 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№7)

7. Ларин Сергей Николаевич. №8 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№6)

8. Дунаев Сергей Владимирович. №9 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран в одномандатном округе №107 (Луганская область)

9. Козак Тарас Романович. №10 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№14)

10. Иоффе Юлий Яковлевич. №12 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран в одномандатном округе №112 (Луганская область)

11. Папиев Михаил Николаевич. №13 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№22)

12. Скорик Николай Леонидович. №16 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№10)

13. Левочкина Юлия Владимировна. №21 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Оппоблок (№16)

14. Павленко Юрий Алексеевич. №25 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Оппоблок (№24)

Партия Европейская Солидарность

1. Парубий Андрей Владимирович. №2 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Народный фронт (№4)

2. Геращенко Ирина Владимировна. №3 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Блок Петра Порошенко (№9)

3. Джемилев Мустафа. №6 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Блок Петра Порошенко (№5)

4. Герасимов Артур Владимирович. №11 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Блок Петра Порошенко (№43)

5. Южанина Нина Петровна. №14 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Блок Петра Порошенко (№28)

6. Луценко Ирина Степановна. №15 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Блок Петра Порошенко (№70)

7. Сюмар Виктория Петровна. №16 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Народный фронт (№7)

8. Арьев Владимир Игоревич. №17 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран в одномандатном округе №218 (Киев)

9. Величкович Николай Романович. №19 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Народный фронт (№40)

10. Алексеев Сергей Олегович. №20 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Блок Петра Порошенко (№55)

11. Князевич Руслан Петрович. №21 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Блок Петра Порошенко (№12)

12. Саврасов Максим Витальевич. №22 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Блок Петра Порошенко (№79)

13. Ионова Мария Николаевна. №23 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Блок Петра Порошенко (№23)

Партия Батькивщина

1. Тимошенко Юлия Владимировна. №1 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Батькивщина (№2)

2. Тарута Сергей Алексеевич. №5 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран избран в одномандатном округе №58 (Донецкая область)

3. Соболев Сергей Владиславович. №4 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№4)

4. Кондратюк Елена Константиновна. №5 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Батькивщина (№18)

5. Кириленко Иван Григорьевич. №6в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№14)

6. Кожемякин Андрей Анатольевич. №7 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№13)

7. Немыря Григорий Михайлович. №8 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№7)

8. Власенко Сергей Владимирович. №9 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№15)

9. Дубиль Валерий Александрович. №10 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№19)

10. Абдуллин Александр Рафкатович. №11 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№17)

11. Крулько Иван Иванович. №12 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избран по спискам партии Батькивщина (№8)

12. Белькова Ольга Валентиновна. №17 в списке партии. В парламент предыдущего, VIII созыва избрана по спискам партии Блок Петра Порошенко (№47)

Таким образом, по партийным спискам в Верховную Раду Украины проходят 39 народных депутатов из парламента уходящего созыва. Разумеется, определенная часть действующих парламентариев пройдет в Верховную Раду по мажоритарным округам (См. Полный список победителей в мажоритарных округах согласно данным подсчета голосов ЦИК).

Избирательный процесс продолжается, окончательные итоги можно будет подводить лишь после оглашения официальных результатов выборов ЦИК. Потому списки, приведенные выше, могут измениться. Следите внимательно за публикациями сайта "Сегодня" – мы постоянно будем держать вас в курсе всех изменений.

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