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На 124 округе во Львовской области "слуга народа" вырвал победу у представителя "Свободы"

25 июля, 06:12

Разрыв между победителем и его ближайшим оппонентом был не очень большим

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 124 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил "Слуга народа" Юрий Камельчук с 16,17% (12 259 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат от "Свободы" Оксана Береза - за нее отдали голоса 13,79% избирателей (10 454). 

Камельчук Юрий Александрович: родился 12 февраля 1980 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Червоноград Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, победитель, округ, львовская область, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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