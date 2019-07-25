Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Во Львовской области предприниматель от "Голоса" проигрывает самовыдвиженцу Дубневичу на 120-м округе

25 июля, 01:15

Разрыв между победителем и его ближайшим оппонентом составил около 25%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 120 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Ярослав Дубневич с 43,52% (35 186 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат "Голоса" Тарас Елейко - за него отдали голоса 18,60% избирателей (15 037 голоса). 

Напомним, Дубневич Ярослав Васильевич родился 7 августа 1969 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, мажоритарный округ, результаты выборов, парламентские выборы, Львовска область, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области предприниматель от "Голоса" проигрывает самовыдвиженцу Дубневичу на 120-м округе". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 119-м округе во Львовской области нардеп одолел "слугу народа" с минимальным отрывом

Сегодня, 00:10

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составил менее 1%

Победу на 117-м округе во Львовской области одержал беспартийный директор

Вчера, 23:06

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составил чуть более 1%

Во Львовской области на 116-м округе побеждает столичный нардеп

Вчера, 21:55

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составил около 3%

Кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК (обновляется)

Вчера, 21:41

Народные депутаты Украины, избранные на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Партийные списки и мажоритарщики

На 115-м округе во Львовской области офицер уступает кандидату от партии "Голос"

Вчера, 21:21

Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил более 8%

Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам (обновляется)

Вчера, 21:07

Полный список депутатов, избранных по спискам партий. По данным подсчета голосов Центральной избирательной комиссии

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

В чем польза бега для мужчин?

Некоторые породы собак вообще не предназначены для бега

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Обворожительные бегуньи во всей красе

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Что такое мобильная фотография и что нужно для старта

Топ-4 простых советов: Как убежать от весенней депрессии

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь