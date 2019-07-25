Во Львовской области предприниматель от "Голоса" проигрывает самовыдвиженцу Дубневичу на 120-м округе
Разрыв между победителем и его ближайшим оппонентом составил около 25%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 120 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Ярослав Дубневич с 43,52% (35 186 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат "Голоса" Тарас Елейко - за него отдали голоса 18,60% избирателей (15 037 голоса).
Напомним, Дубневич Ярослав Васильевич родился 7 августа 1969 года в селе Зубра Пустомытовского района Львовской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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