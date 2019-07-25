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На 126-м округе во Львовской области победил нардеп-самовыдвиженец Кит

25 июля, 08:49

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 126 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Андрей Кит с 23,88% (19003 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Свободы" Андрей Гергерт – за него отдали голоса 19,26% избирателей (15325 голосов).

Напомним, Кит Андрей Богданович родился 2 ноября 1971 года во Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в селе Ясеновцы Золочевского района Львовской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Львовская область

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