На 141-м округе в Одесской области уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Ткаченко

Разрыв между кандидатами составил около 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 141 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко с 36,83% (24287 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Виталий Барвиненко – за него отдали голоса 19,90% избирателей (13122 голоса).

Напомним, Ткаченко Александр Михайлович родился 15 июня 1984 года в городе Конгаз Комратского района, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, адвокат, ЧП "Медфарм групп", беспартийный, проживает в городе Татарбунары Татарбунарского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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