На 137-м округе в Одесской области "слуга народа" Муконин проиграл нардепу Гончаренко

Разрыв между кандидатами составил около 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 137 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Алексей Гончаренко с 29,55% (20425 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Александр Муконин – за него отдали голоса 24,45% избирателей (16903 голосов).

Напомним, Гончаренко Алексей Алексеевич родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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