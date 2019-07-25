Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На 137-м округе в Одесской области "слуга народа" Муконин проиграл нардепу Гончаренко

25 июля, 12:18

Разрыв между кандидатами составил около 5%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 137 в Одесской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Алексей Гончаренко с 29,55% (20425 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Александр Муконин – за него отдали голоса 24,45% избирателей (16903 голосов).

Напомним, Гончаренко Алексей Алексеевич родился 16 сентября 1980 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, ЦИК, одесская область, результаты, округ

Вы сейчас просматриваете новость " На 137-м округе в Одесской области "слуга народа" Муконин проиграл нардепу Гончаренко". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 136-м округе в Одессе "слуга народа" Горенюк опередил нардепа-самовыдвиженца Голубова

Сегодня, 11:32

Разрыв между кандидатами составил более 6%

На 135-м округе в Одессе уверенно победил кандидат от "Слуги народа" Леонов

Сегодня, 11:19

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 9%

На 134-м округе в Одессе "слуга народа" Колев с большим отрывом победил самовыдвиженца Червоненко

Сегодня, 10:58

Разрыв между кандидатами составил более 18%

На 133-м округе в Одессе кандидат от "Слуги народа" Дмытрук опередил представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Баранского

Сегодня, 10:46

Разрыв между кандидатами составил около 6%

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Велосипедистка дня: бразильская красотка

5 простых способов продлить молодость кожи

​Слишком много спать вредно для здоровья

Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь

Виктор Павлик пришёл на "Х-фактор 10": в качестве кого?

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

13 признаков высокого интеллекта

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь