На 155-м округе в Ровенской области самовыдвиженец Мьялик опередил "слугу народа" Рашовского

Разрыв между кандидатами составил около 7%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 155 в Ровенской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Виктор Мьялик с 32,83% (26866 голоса). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Рашовский – за него отдали голоса 25,97% избирателей (21256 голосов).

Напомним, Мьялик Виктор Никифорович родился 10 мая 1979 года в селе Воронки Владимирецкого района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "МДС-Строй", беспартийный, проживает в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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