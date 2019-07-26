На 158-м округе в Сумах "слуга народа" Васильев победил кандидата от "Батькивщины" Лободу

Разрыв между кандидатами составил более 33%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 158 в Сумах, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Васильев с 46,92% (37683 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Батькивщины" Василий Лобода – за него отдали голоса 13,53% избирателей (10871 голосов).

Напомним, Васильев Игорь Сергеевич родился 25 августа 1984 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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