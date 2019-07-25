Окружком в Днепропетровской области уверен, что суд подтвердит итоги голосования на 37-м округе

На округе уверенную победу одержал самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, но сторонники оппонента пытаются пересмотреть результаты

В Днепре начались судебные процессы по результатам выборов в 37-м округе.

Там, после подсчета электронных протоколов безоговорочную победу одержал самовыдвиженец Дмитрий Шпенов.

Отрыв от оппонента у него более 1200 голосов. Но сторонники его конкурента хотят через суд признать недействительными результаты голосования на 20 участках. Первое судебное заседание сегодня ничем не завершилось. Проводить ли пересчет бюллетеней, суд должен решить завтра. Однако представители окружной избирательной комиссии говорят – оснований для этого нет.

"Все протоколы переданы в ЦИК без замечаний. Претензий к записям и установлению итогов голосования от ЦИК нет. Один из кандидатов считает, что окружком передала данные в Центризбирком, которые не соответствуют данным, указанным в протоколах участковых комиссий. Однако мы четко сделали контррасчеты, четко предоставили данные по каждому участку, который обжалуется, по каждой цифре. И доказали, что каждая цифра, которую мы предоставляли в ЦИК, подтверждается в ведомости, которая есть в материалах, она полностью совпадает с протоколами участковых избирательных комиссий", – заявил секретарь окружной избирательной комиссии №37 Дмитрий Манелюк.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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