На 160-м округе в Сумской области нардеп-самовыдвиженец Молоток опередил "слугу народа" Сахнюк

Разрыв между кандидатами составил около 13%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 160 в Сумской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Игорь Молоток с 35,15% (22834 голоса). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Татьяна Сахнюк – за нее отдали голоса 22,30% избирателей (14489 голосов).

Напомним, Молоток Игорь Федорович родился 4 июня 1967 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Шостка Сумской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 160-м округе в Сумской области нардеп-самовыдвиженец Молоток опередил "слугу народа" Сахнюк". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"