На 165-м округе в Тернопольской области самовыдвиженец Чайковский победил кандидата от "Европейской солидарности" Юрика

Разрыв между кандидатами составил более 17%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 165 в Тернопольской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил самовыдвиженец Иван Чайковский с 34,99% (33 299 голосов). На втором месте в этом округе оказался кандидат от партии "Европейская солидарность" Тарас Юрик - за него отдали голоса 17,73% избирателей (16 843 голоса).

Напомним, Чайковский Иван Адамович родился 29 мая 1972 года в селе Настасов Тернопольского района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Корпорация "Агропродсервис", член Аграрной партии Украины, проживает в селе Великий Ходачков Козовского района Тернопольской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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