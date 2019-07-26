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На 167-м округе в Тернопольской области победу одержал кандидат от "Слуги народа" Гевко

26 июля, 10:54

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 5%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 167 в Тернопольской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Владимир Гевко с 22,20% (16774 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель партии "Сила людей" Владимир Шматко – за него отдали голоса 16,77% избирателей (12774 голосов).

Напомним, Гевко Владимир Леонидович родился 20 августа 1975 года в пгт Толстое Залещицкого района Тернопольской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Учебно-консалтинговая компания "Профи-Центр", беспартийный, проживает в городе Тернополь, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, тернопольская область

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